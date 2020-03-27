Коутиньо не нужен "Интеру"

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Коутиньо не нужен "Интеру"

Миланский "Интер" не заинтересован в возвращении полузащитника Филиппе Коутиньо, о чём сообщалось ранее.

По информации Calciomercato, наставник "нерадзурри" Антонио Конте не рассматривает кандидатуру бразильца в качестве усиления состава, поскольку предпочитает игроков с другими характеристиками.

Напомним, что 27-летний хавбек в текущем сезоне выступает за "Баварию" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Барселоне".

Цвета "Интера" Коутиньо защищал с 2010 по 2013 год с небольшим перерывом на аренду в "Эспаньоле".

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