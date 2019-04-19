Коутиньо: "Не нужно слушать людей, которые отрицательно влияют на мотивацию"
Игрок "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассказал, что думает о том, что некоторые болельщики были недовольны его жестом в матче с "Манчестер Юнайтед" (3:0) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bleacher Report.
Напомним, после того, как футболист забил третий гол, он демонстративно закрыл уши, показывая таким образом свое отношение к критике в его адрес. Болельщикам это не понравилось.
"Не нужно слушать людей, которые отрицательно влияют на вашу мотивацию. Они только отвлекают.
Я никогда не проявлял неуважения ни к кому, независимо от того футболист это или болельщик", - сказал Коутиньо.
"Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
|16
|Леванте
|32
|33
|17
|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25