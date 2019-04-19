Коутиньо: "Не нужно слушать людей, которые отрицательно влияют на мотивацию"

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Коутиньо: "Не нужно слушать людей, которые отрицательно влияют на мотивацию"

Игрок "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассказал, что думает о том, что некоторые болельщики были недовольны его жестом в матче с "Манчестер Юнайтед" (3:0) в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bleacher Report.

Напомним, после того, как футболист забил третий гол, он демонстративно закрыл уши, показывая таким образом свое отношение к критике в его адрес. Болельщикам это не понравилось.

"Не нужно слушать людей, которые отрицательно влияют на вашу мотивацию. Они только отвлекают.

Я никогда не проявлял неуважения ни к кому, независимо от того футболист это или болельщик", - сказал Коутиньо. 

"Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице Ла Лиги.

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