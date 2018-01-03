Коутиньо не сыграет с "Эвертоном", Салах также может пропустить матч

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Коутиньо не сыграет с "Эвертоном", Салах также может пропустить матч
Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не сыграет в матче третьего раунда Кубка Англии против "Эвертона", сообщает The Guardian.

По сведениям издания, у футболиста травма бедра. Ранее сообщалось, что бразилец в январе может перейти в "Барселону".

Также этот поединок может пропустить египетский хавбек Мохамед Салах, который пока не восстановился после травмы.

Матч "Ливерпуль" - "Эвертон" состоится 5 января и начнется в 22:55 мск.

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