Коутиньо не сыграет с "Хаддерсфилдом"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо не поможет своей команде в матче десятого тура АПЛ против "Хаддерсфилда", сообщает The Times.

По сведениям издания, 25-летний бразилец получил травму приводящей мышцы. Точные сроки восстановления футболиста пока неизвестны, однако не исключено, что он также может пропустить следующие игры "красных" с "Марибором" и "Вест Хэмом".

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Хаддерсфилд" состоится в субботу в 17:00 по московскому времени.

Не пропустите: Месси предложил Бартомеу альтернативу Коутиньо. | http://soccernews.ru