Коутиньо не вернётся в "Барселону"
Полузащитник Филиппе Коутиньо больше не будет выступать за "Барселону", сообщает AS.
По сведениям издания, в каталонском клубе твёрдо намерены продать бразильца следующим летом.
Если "Бавария", арендовавшая игрока на год, не захочет выкупать его за 120 миллионов евро, то "сине-гранатовые" будут ждать предложения по хавбеку из АПЛ.
В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "ротен" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: "Ливерпуль" заинтересован в возвращении Коутиньо. | http://soccernews.ru
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