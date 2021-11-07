Фото: инстаграм Коутиньо/Автор неизвестен

Бразильский хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо не захотел появляться на поле со скамейки запасных в игре 13-го тура Ла Лиги против "Сельты" (3:3).

Журналисты, которые находились рядом со скамейкой запасных сине-гранатовых, сообщают, что бразилец начал разминаться во втором тайме, но после этого отказался появляться на поле.

Временный главный тренер "Барселоны" Сержи Бархуан не захотел отвечать на вопрос об этом на пресс-конференции.

"Я не обращаю внимание на разминающихся футболистов или тех, кто находится на скамейке запасных. Я наблюдаю за игрой, это большая ответственность", – сказал Бархуан.

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