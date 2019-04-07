Коутиньо: "Нет планов возвращаться в Англию"

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Коутиньо: "Нет планов возвращаться в Англию"
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо опроверг информацию о том, что он может вернуться в английскую Премьер-лигу.

"Сейчас все мои мысли связаны с "Барселоной". Я выступаю за каталонский клуб всего второй сезон. У меня нет в планов, связанных с возвращением в Англию", - приводит слова Коутинью Mirror.

Напомним, что 26-летний Коутиньо перешел в "Барселону" в январе 2018 года из "Ливерпуля" за 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач.

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