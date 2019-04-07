Коутиньо: "Нет планов возвращаться в Англию"
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо опроверг информацию о том, что он может вернуться в английскую Премьер-лигу.
"Сейчас все мои мысли связаны с "Барселоной". Я выступаю за каталонский клуб всего второй сезон. У меня нет в планов, связанных с возвращением в Англию", - приводит слова Коутинью Mirror.
Напомним, что 26-летний Коутиньо перешел в "Барселону" в январе 2018 года из "Ливерпуля" за 135 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал пять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|31
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|31
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|30
|23