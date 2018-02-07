Коутиньо: "Неймар пожелал мне удачи в "Барселоне"

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Коутиньо: "Неймар пожелал мне удачи в "Барселоне"Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо высказался о своем переходе в свой нынешний клуб.

"Все знают, что я хотел перехода всеми средствами. Это было невозможно летом прошлого года, но мы работали над тем, чтобы это случилось этой зимой. Я много говорил с Луисом Суаресом и Паулиньо - двумя игроками клуба, которых я знаю лучше всего. Неймар написал мне, чтобы пожелать мне удачи", - цитирует 25-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Коутиньо поделился ожиданиями от противостояния с "Челси" в ЛЧ. | soccernews.ru

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