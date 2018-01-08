Коутиньо: "Неймар уже поздравил меня с переходом"

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Коутиньо: "Неймар уже поздравил меня с переходом"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо рассказал о полученном им поздравлении от своего партнера по сборной Бразилии и бывшего игрока "сине-гранатовых" Неймара.

"Неймар уже поздравил меня, сказав, что здесь подобран невероятный состав. Я играю с Неймаром в сборной, и мы дружим с тех пор, как были детьми. Он и Месси являются великими игроками", - цитирует 25-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Коутиньо прокомментировал свой переход. | soccernews.ru

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