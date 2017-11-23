Коутиньо: "Ничья с "Севильей" по ощущениям была сродни поражению"



Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо прокомментировал ничейный результат с "Севильей" (3:3) в матче 5-го тура Лиги Чемпионов, по ходу которого команда вела со счетом 3:0.

"Это нехороший результат. По ощущениям эта ничья была сродни поражению. Мы отлично выступали в первом тайме, но во второй половины все упустили. Наша команда очень разочарована. Мы не имели права засыпать по ходу матча. Нам было нужно играть во втором тайме также, как и в первом. Но такое иногда случается в футболе", – приводит слова Коутиньо официальный сайт клуба.

После этого матча "Ливерпуль" сохранил первое место в группе, но для выхода в плей-офф должен как минимум не проиграть в матче последнего тура со "Спартаком".

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