Коутиньо: "Ничья со "Спартаком" - плохой результат для нас"

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Коутиньо: "Ничья со "Спартаком" - плохой результат для нас"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо подвёл итоги матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Спартака".

"Мы готовились к "Спартаку". Нам показывали нарезки матчей этого клуба. "Спартак" - серьёзная команда. Мы создали много моментов, владели мячом. Ничья - плохой результат для нас" - сказал Коутиньо.

Напомним, что матч между "Спартаком" и "Ливерпулем" завершился ничьей со счётом 1:1.

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