Коутиньо нравится его нынешняя роль в "Ливерпуле"

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Коутиньо нравится его нынешняя роль в "Ливерпуле"

Хавбек "Ливерпуля" Коутиньо поделился мнением о своих последних выступлениях в команде.

"Клопп научил меня играть, когда мы не владеем мячом и когда команда находится под прессингом. У него свой подход. Мы немного изменили свою игру. Постарались переключиться на другой стиль футбола и, думаю, шаг за шагом я становлюсь всё лучше в этой схеме. Надеюсь, смогу продолжать.

Сейчас я играю глубже. Всегда стараюсь развиваться, забивать голы и передвигаться, ведь этого требует моя позиция. Я оказываю большее влияние на игру. Мне нравится эта моя роль, и, похоже, я к ней привык" - приводит слова Коутиньо Daily Mail.

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