Коутиньо - о матче с Боливией: "Рад, что удалось помочь команде и добыть победу"
Хавбек "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо выразил благодарность фанатам каталонского клуба за поддержку, а также прокомментировал победный матч национальной команды с Боливией (3:0) в рамках Кубка Америки.
Напомним, что в этом матче он оформил дубль.
"Я благодарен всем болельщикам "Барселоны" за всю поддержку, которую мне всегда оказывали. У меня были непростые времена, так как я не оправдывал их надежды, но это футбол и все стараются, чтобы стать лучше.
В матче с Боливией я забил два гола. Счастливый день. Рад, что удалось помочь команде и добыть победу", - отметил футболист.
В минувшем сезоне бразилец участвовал в 34 матчах Примеры, отметившись 5 голами и 2 ассистами.
Не пропустите: Коутиньо признан лучшим игроком матча Бразилия - Боливия| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет
-
"Арсенал" готов продать Озила, Мхитаряна и Мустафи
-
Тотти на следующей неделе покинет "Рому"
-
Пять звездных футболистов, которые закончили карьеру в этом сезоне
-
Антон Миранчук стал лучшим игроком "Локомотива" в сезоне-2018/19
Лента новостей
-
Коутиньо - о матче с Боливией: "Рад, что удалось помочь команде и добыть победу"
-
Украинский голкипер "Реала" Лунин стал лучшим голкипером ЧМ U20
-
Сборная Украины обыграла Корею и стала чемпионом мира среди игроков не старше 20 лет
-
Алиссон стал отцом и сыграл за сборную Бразилии в один день
-
ЦСКА приступил к подготовке к сезону-2019/20
-
Кафельников отреагировал на обращение Глушакова к болельщикам "Спартака"
-
"Наполи" и "Реал" близки к заключению соглашения по Хамесу Родригесу
-
Дзагоев продлит с ЦСКА контракт по схеме "1+1"
-
Тальяфико: "Я так сильно впечатлен желанием Месси побеждать"
-
Зинченко опубликовал первое фото с девушкой
-
2
Аллегри: "Не могу ничего посоветовать Сарри"
-
"Арсенал" готов продать Озила, Мхитаряна и Мустафи
-
Данченко - о переходе в "Рубин": "Много думал, все взвесил и принял положительное решение"
-
Глушаков написал яркое обращение к фанатам "Спартака"
-
Стал известен стартовый состав сборной Аргентины на матч с Колумией
-
"Реал" готов отпустить Васкеса и Диаса
-
1
Главный тренер Аргентины Скалони ярко высказался о Месси
-
"Леванте" подарит бесплатные абонементы болельщикам, не пропустившим ни одной игры в прошлом сезоне
-
Тотти на следующей неделе покинет "Рому"
-
Защитник "Шахтера" Данченко перешел в "Рубин"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32