Коутиньо - о матче с Боливией: "Рад, что удалось помочь команде и добыть победу"

Хавбек "Барселоны" и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо выразил благодарность фанатам каталонского клуба за поддержку, а также прокомментировал победный матч национальной команды с Боливией (3:0) в рамках Кубка Америки.

Напомним, что в этом матче он оформил дубль.

"Я благодарен всем болельщикам "Барселоны" за всю поддержку, которую мне всегда оказывали. У меня были непростые времена, так как я не оправдывал их надежды, но это футбол и все стараются, чтобы стать лучше.

В матче с Боливией я забил два гола. Счастливый день. Рад, что удалось помочь команде и добыть победу", - отметил футболист.

В минувшем сезоне бразилец участвовал в 34 матчах Примеры, отметившись 5 голами и 2 ассистами.

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