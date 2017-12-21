Коутиньо обсудил свой возможный переход в "Барселону" с Суаресом и Паулиньо

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо обсудил свой возможный переход в каталонскую "Барселону" с игроками "сине-гранатовых" Луисом Суаресом и Паулиньо.

Как информирует Express со ссылкой на испанскую прессу, детали разговора бразильца с уругвайским форвардом и своим соотечественником остаются неизвестными. Однако для прессы это стало лишним доказательством того, что 25-летний хавбек "красных" переберется на "Камп Ноу" уже в ближайшее трансферное окно.

Напомним, Иньеста прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Коутиньо. | soccernews.ru