Коутиньо объяснил, почему отдал предпочтение "Барселоне" перед "Реалом" и ПСЖ

Теги филиппе коутиньобарселонареал мадридпсж

Коутиньо объяснил, почему отдал предпочтение "Барселоне" перед "Реалом" и ПСЖНовоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо объяснил, почему он отдал предпочтение "сине-гранатовым" перед мадридским "Реалом" и французским ПСЖ, которые также им интересовались.

"Почему "Барселона"? Ответ прост. "Барса" - лучшая команда в мире, здесь выступают лучшие игроки. К тому же тут играли многие футболисты, которые были моими кумирами", - цитирует 25-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Напомним, Коутиньо рассказал о своих контактах с Суаресом. | soccernews.ru

комментарии
А

Был больше не будет лучше реал дальше барса будет лучше

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Квинколобик

Лучшая пока что Реал! пока что!

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