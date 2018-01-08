Коутиньо объяснил, почему отдал предпочтение "Барселоне" перед "Реалом" и ПСЖ

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо объяснил, почему он отдал предпочтение "сине-гранатовым" перед мадридским "Реалом" и французским ПСЖ, которые также им интересовались.

"Почему "Барселона"? Ответ прост. " Барса" - лучшая команда в мире, здесь выступают лучшие игроки. К тому же тут играли многие футболисты, которые были моими кумирами ", - цитирует 25-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Напомним, Коутиньо рассказал о своих контактах с Суаресом. | soccernews.ru