Коутиньо оценил свой дебют за "Баварию"

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Коутиньо оценил свой дебют за "Баварию"
Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо прокомментировал свой дебют за мюнхенский клуб, состоявшийся в матче 2-го тура чемпионата Германии с "Шальке" (3:0). Хавбек вышел на замену на 57-й минуте при счете 2:0 и не отметился результативными действиями.

"Я очень рад, что дебютировал за "Баварию". Это был хороший вечер и мы победили. У меня отличные первые впечатления от "Баварии". Это топ-клуб с огромными возможностями. Я здесь всего 3-4 дня и должен стать лучше. Для этого я буду усердно работать", - приводит слова Коутиньо официальный сайт клуба.

Напомним, что "Бавария" арендовала 27-летнего Коутиньо у "Барселоны" за 8,5 миллионов евро. Летом 2020 года немецкий клуб будет иметь право выкупить футболиста за 120 миллионов евро.

Не пропустите: "Бавария" договорилась о переходе испанского хавбека за 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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