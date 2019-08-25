Коутиньо оценил свой дебют за "Баварию"



Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо прокомментировал свой дебют за мюнхенский клуб, состоявшийся в матче 2-го тура чемпионата Германии с "Шальке" (3:0). Хавбек вышел на замену на 57-й минуте при счете 2:0 и не отметился результативными действиями.

"Я очень рад, что дебютировал за "Баварию". Это был хороший вечер и мы победили. У меня отличные первые впечатления от "Баварии". Это топ-клуб с огромными возможностями. Я здесь всего 3-4 дня и должен стать лучше. Для этого я буду усердно работать", - приводит слова Коутиньо официальный сайт клуба.

Напомним, что "Бавария" арендовала 27-летнего Коутиньо у "Барселоны" за 8,5 миллионов евро. Летом 2020 года немецкий клуб будет иметь право выкупить футболиста за 120 миллионов евро.

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