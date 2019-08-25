Коутиньо оценил свой дебют за "Баварию"
Бразильский полузащитник "Баварии" Филиппе Коутиньо прокомментировал свой дебют за мюнхенский клуб, состоявшийся в матче 2-го тура чемпионата Германии с "Шальке" (3:0). Хавбек вышел на замену на 57-й минуте при счете 2:0 и не отметился результативными действиями.
"Я очень рад, что дебютировал за "Баварию". Это был хороший вечер и мы победили. У меня отличные первые впечатления от "Баварии". Это топ-клуб с огромными возможностями. Я здесь всего 3-4 дня и должен стать лучше. Для этого я буду усердно работать", - приводит слова Коутиньо официальный сайт клуба.
Напомним, что "Бавария" арендовала 27-летнего Коутиньо у "Барселоны" за 8,5 миллионов евро. Летом 2020 года немецкий клуб будет иметь право выкупить футболиста за 120 миллионов евро.
Не пропустите: "Бавария" договорилась о переходе испанского хавбека за 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Фрайбург
|2
|6
|3
|Байер Леверкузен
|2
|6
|4
|Бавария Мюнхен
|2
|4
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|6
|РБ Лейпциг
|1
|3
|7
|Вольфсбург
|1
|3
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|1
|3
|9
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|10
|Хоффенхайм
|2
|3
|11
|Герта
|1
|1
|12
|Шальке
|2
|1
|13
|Аугсбург
|2
|1
|14
|Унион Берлин
|2
|1
|15
|Падерборн
|2
|0
|16
|Вердер Бремен
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Майнц 05
|2
|0