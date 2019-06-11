Коутиньо оценил свою игру за "Барселону" в минувшем сезоне
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо остался разочарован тем, как он провел минувший сезон.
"В завершившемся сезоне я играл намного хуже, чем ожидал от себя. Фанаты также ждали большего. Единственный способ улучшить игру - это тяжелая работа. Поэтому сейчас я усердно тренируюсь", - приводит слова Коутиньо Marca.
В прошлом сезоне 26-летний Коутиньо провел за "Барселону" 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
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|1
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|38
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
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|3
|Реал Мадрид
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|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32