Коутиньо оценил свою игру за "Барселону" в минувшем сезоне

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Коутиньо оценил свою игру за "Барселону" в минувшем сезоне
Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо остался разочарован тем, как он провел минувший сезон.

"В завершившемся сезоне я играл намного хуже, чем ожидал от себя. Фанаты также ждали большего. Единственный способ улучшить игру - это тяжелая работа. Поэтому сейчас я усердно тренируюсь", - приводит слова Коутиньо Marca.

В прошлом сезоне 26-летний Коутиньо провел за "Барселону" 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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