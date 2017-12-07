Коутиньо оформил хет-трик в матче со "Спартаком"

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо забил свой третий и пятый командный мяч в ворота московского "Спартака" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов. На 50-й минуте игры бразильцу ассистировал Роберто Фирмино.

Напомним, четвертый мяч в ворота "Спартака" забил Мане. | soccernews.ru