Коутиньо окончательно решил уйти из "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо окончательно решил уйти из английского клуба.

Как сообщает источник, игрок намерен перейти в "Барселону" и уже сообщил главному тренеру команды Юргену Клоппу, что больше не намерен играть за "красных".

Интересно, что Коутиньо уже просил выставить его на трансферный рынок, но получил отказ.

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