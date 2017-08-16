Коутиньо окончательно решил уйти из "Ливерпуля"

Теги коутиньоливерпульбарселона

Коутиньо окончательно решил уйти из "Ливерпуля"Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо окончательно решил уйти из английского клуба.

Как сообщает источник, игрок намерен перейти в "Барселону" и уже сообщил главному тренеру команды Юргену Клоппу, что больше не намерен играть за "красных". 

Интересно, что Коутиньо уже просил выставить его на трансферный рынок, но получил отказ. 

Читайте: Фирмино: "Уход Коутиньо из "Ливерпуля"? Не думаю об этом, так как это будет ужасно" | http://soccernews.ru

комментарии
тамич

уходи давай, ждем в барсе

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