Коутиньо определился с игровым номером в "Барселоне"

Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо уже определился с игровым номером.

Как информирует El Mundo Deportivo, 25-летний хавбек решил остановить свой выбор на футболке с цифрами "14". На сегодняшний день под этим номером выступает защитник Хавьер Маскерано, однако уже в ближайшее время он покинет стан "сине-гранатовых" и переберется в один из китайских клубов.

Напомним, Коутиньо написал прощальное письмо болельщикам "Ливерпуля". | soccernews.ru