Коутиньо определился с игровым номером в "Барселоне"

Теги барселонафилиппе коутиньохавьер маскерано

Коутиньо определился с игровым номером в "Барселоне"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо уже определился с игровым номером.

Как информирует El Mundo Deportivo, 25-летний хавбек решил остановить свой выбор на футболке с цифрами "14". На сегодняшний день под этим номером выступает защитник Хавьер Маскерано, однако уже в ближайшее время он покинет стан "сине-гранатовых" и переберется в один из китайских клубов.

Напомним, Коутиньо написал прощальное письмо болельщикам "Ливерпуля". | soccernews.ru

комментарии
Павел

Жаль...Маскерано и Пуйоль серьезные потери для Барсы.

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Пьянь

Особенно Пуйоль, который завершил карьеру 3,5 года назад.

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