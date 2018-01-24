Коутиньо определился с игровым номером в "Барселоне"

Теги барселонафилиппе коутиньо

Коутиньо определился с игровым номером в "Барселоне"Новоиспеченный полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо определился с игровым номером в своей команде.

Напомним, Вальверде высказался о возможных изменениях в составе "Барселоны". | soccernews.ru

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пфф

чужь надо было дать ему 59 номер

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