Коутиньо определился с местом продолжения карьеры

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо, вероятно, продолжит карьеру в АПЛ.

По сведениям El Mundo, 27-летний бразилец склоняется к переходу в "Челси" на правах аренды. Ранее интерес к игроку проявляли "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".

С прошлого лета Коутиньо находится в аренде в "Баварии". За мюнхенский клуб он провел 32 игры, в которых отметился 9 голами и 8 ассистами.

Читайте также: Румменигге озвучил окончательную позицию "Баварии" по выкупу Коутиньо. | http://soccernews.ru