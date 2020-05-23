Коутиньо определился с местом продолжения карьеры

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Коутиньо определился с местом продолжения карьеры

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо, вероятно, продолжит карьеру в АПЛ.

По сведениям El Mundo, 27-летний бразилец склоняется к переходу в "Челси" на правах аренды. Ранее интерес к игроку проявляли "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм".

С прошлого лета Коутиньо находится в аренде в "Баварии". За мюнхенский клуб он провел 32 игры, в которых отметился 9 голами и 8 ассистами.

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Комментарии

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wagner
wagner

Только Челси его не хочет.

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