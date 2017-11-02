Коутиньо определился со своим будущим
Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо определился со своим будущим, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, 25-летний хавбек "красных", за которого борются каталонская "Барселона" и французский ПСЖ, намерен отдать предпочтение первым. При этом свое решение бразилец не намерен менять даже несмотря на более выгодное предложение, которое ему могут сделать парижане.
Напомним, "Барселона" не намерена менять свою позицию по Коутиньо. | soccernews.ru
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Турнир прогнозов: анонс 16 тура
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Лестер Сити
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|14
|Сток Сити
|10
|11
|15
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|10
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4