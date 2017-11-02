Коутиньо определился со своим будущим

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Коутиньо определился со своим будущимПолузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо определился со своим будущим, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, 25-летний хавбек "красных", за которого борются каталонская "Барселона" и французский ПСЖ, намерен отдать предпочтение первым. При этом свое решение бразилец не намерен менять даже несмотря на более выгодное предложение, которое ему могут сделать парижане.

Напомним, "Барселона" не намерена менять свою позицию по Коутиньо. | soccernews.ru

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