Коутиньо остался недоволен действиями "Барселоны"

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо остался недоволен действиями каталонской "Барселоны" при попытках его приобрести.

Как информирует испанская пресса, 25-летний хавбек считает, что "сине-гранатовые" не предприняли достаточных для его перехода шагов. Поэтому в будущем бразилец планирует исключить свой возможный переход в "Барсу".

Напомним, "Барселона" выдала свой лучший старт в истории Ла Лиги. | soccernews.ru