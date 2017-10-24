Коутиньо отдает предпочтение "Барселоне" перед ПСЖ

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо отдает предпочтение каталонской "Барселоне" перед французским ПСЖ.

Как информирует le10sport, 25-летний хавбек "красных" выразил желание перебраться именно в стан "сине-гранатовых", даже несмотря на то, что в Париже он мог бы воссоединиться со своим хорошим другом Неймаром.

Напомним, ПСЖ пытается отговорить Коутиньо от перехода в "Барселону". | soccernews.ru