Коутиньо отдал первый голевой пас в составе "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо отдал голевой пас на Луиса Суареса в матче 25-го тура испанской Примеры против "Жироны".

Как сообщает Opta, это первый ассист 25-летнего бразильца в составе "сине-гранатовых".

Ранее Коутиньо уже успел отличиться одним результативным действием - забил гол "Валенсии" в Кубке Испании - ассистировал ему тогда как раз Суарес.

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