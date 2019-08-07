Коутиньо отказал "Тоттенхэму"
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо не захотел переходить в "Тоттенхэм" на правах аренды, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, звёздный бразилец готов покинуть каталонский клуб только на постоянной основе, однако вряд ли "шпоры" решатся заплатить за него требуемые 87 миллионов евро.
Напомним, что ранее арендовать 27-летнего футболиста пытался лондонский "Арсенал", однако также не преуспел в этом.
В прошлом сезоне Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года.
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