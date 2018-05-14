Коутиньо: "Отказался бы от хет-трика ради победы над "Леванте"

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Коутиньо: "Отказался бы от хет-трика ради победы над "Леванте"Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо признал, что отказался бы от хет-трика в матче с "Леванте" (4:5) взамен на победу его команды.

Напомним, что каталонцы потерпели первое поражение в текущем сезоне первенства страны.

"Не могу сказать, что я доволен, даже несмотря на хет-трик. Мы хотели завершить сезон без поражений и стать непобедимым чемпионом. Но "Леванте" провел замечательный матч. Они заслужили победу.", - сказал он.

Напомним, "Леванте" обыграл "Барселону" со счетом 5:4. | soccernews.ru

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