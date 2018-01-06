Коутиньо отказался от подписного бонуса, предлагаемого "Барселоной"

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо отказался от подписного бонуса, предлагаемого каталонской "Барселоной".

Как информирует El Mundo Deportivo, 25-летний хавбек "красных" заинтересован в том, чтобы его трансферная сага поскорее завершилась. Поэтому он отказался от премиальных в размере 15-ти миллионов евро за свой возможный переход в стан "сине-гранатовых", чтобы снизить финансовое давление, которое на них оказывает мерсисайдский клуб.

Напомним, "Ливерпуль" может купить Махреза для замены Коутиньо. | soccernews.ru