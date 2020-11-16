Коутиньо отказался продлевать контракт с "Барселоной" со снижением зарплаты

Теги барселонафилиппе коутиньо

Коутиньо отказался продлевать контракт с "Барселоной" со снижением зарплаты

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо пока не готов вести переговоры с каталонским клубом о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист намерен дождаться результатов президентских выборов, которые состоятся 24 января. Бразилец может обсудить вариант со снижением зарплаты.

В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо провел за "Барселону" шесть матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: В Испании назвали сроки восстановления Бускетса после травмы колена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У "Зенита" нет предложений по трансферу Дзюбы

У "Зенита" нет предложений по трансферу Дзюбы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов