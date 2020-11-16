Коутиньо отказался продлевать контракт с "Барселоной" со снижением зарплаты

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо пока не готов вести переговоры с каталонским клубом о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, футболист намерен дождаться результатов президентских выборов, которые состоятся 24 января. Бразилец может обсудить вариант со снижением зарплаты.

В нынешнем сезоне 28-летний Коутиньо провел за "Барселону" шесть матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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