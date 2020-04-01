Бразильский полузащитник мюнхенской "Баварии" Филиппе Коутиньо отправил 20 тонн гуманитарной помощи в Бразилию.

Футболист поучаствовал в борьбе с коронавирусом и отправил продукты, а также предметы гигиены.

"Я благодарен богу, что нахожусь в условиях, когда могу оказать помощь людям, которые в ней нуждаются. Помощь нуждающимся является основой для лучшего мира. Каждый должен сделать вклад в это", - цитирует Коутиньо Bild.

27-летний Коутиньо принадлежит "Барселоне", а за "Баварию" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 32 матча, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с каталонцами действует до лета 2023 года.

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