Коутиньо отправил 20 тонн гуманитарной помощи в Бразилию
Бразильский полузащитник мюнхенской "Баварии" Филиппе Коутиньо отправил 20 тонн гуманитарной помощи в Бразилию.
Футболист поучаствовал в борьбе с коронавирусом и отправил продукты, а также предметы гигиены.
"Я благодарен богу, что нахожусь в условиях, когда могу оказать помощь людям, которые в ней нуждаются. Помощь нуждающимся является основой для лучшего мира. Каждый должен сделать вклад в это", - цитирует Коутиньо Bild.
27-летний Коутиньо принадлежит "Барселоне", а за "Баварию" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 32 матча, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с каталонцами действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Коутиньо готов перейти в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
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|Вольфсбург
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|25
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|Кельн
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