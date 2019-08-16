Коутиньо отправился с "Барселоной" на матч с "Атлетиком"

Теги барселонаатлетик бильбаофилиппе коутиньо

Коутиньо отправился с "Барселоной" на матч с "Атлетиком"

19 футболистов "Барселоны" отправились в Бильбао на матч 1-го тура чемпионата Испании с местным "Атлетиком".

Стоит отметить, что в этот список вошел бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, который может покинуть клуб. Пропустят матч Артур, Артуро Видаль, Мусса Ваге, Жан-Клер Тодибо и Лионель Месси. 

Полностью список выглядит так:

вратари: тер Штеген, Пенья

защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо,

полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Рафинья, Аленья, Роберто, де Йонг

нападающие: Гризманн, Суарес, Дембеле, Перес

Матч "Атлетик" - "Барселона" состоится 16 августа. Начало встречи в 22:00 мск.

Не пропустите: Вальверде рассказал, как проходит восстановление Месси после травмы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" может купить воспитанника ЦСКА

"Зенит" может купить воспитанника ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов