Коутиньо отправился с "Барселоной" на матч с "Атлетиком"

19 футболистов "Барселоны" отправились в Бильбао на матч 1-го тура чемпионата Испании с местным "Атлетиком".

Стоит отметить, что в этот список вошел бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, который может покинуть клуб. Пропустят матч Артур, Артуро Видаль, Мусса Ваге, Жан-Клер Тодибо и Лионель Месси.

Полностью список выглядит так:

вратари: тер Штеген, Пенья

защитники: Семеду, Пике, Лангле, Альба, Умтити, Фирпо,

полузащитники: Ракитич, Бускетс, Коутиньо, Рафинья, Аленья, Роберто, де Йонг

нападающие: Гризманн, Суарес, Дембеле, Перес

Матч "Атлетик" - "Барселона" состоится 16 августа. Начало встречи в 22:00 мск.

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