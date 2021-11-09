Коутиньо отреагировал на новость об отказе выходить на замену в матче с "Сельтой"

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Коутиньо отреагировал на новость об отказе выходить на замену в матче с "Сельтой"

Фото инстаграм Филипе Коутиньо 

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо прокомментировал слухи, уличавшие его в непрофессионализме.

Ранее сообщалось, что бразилец отказался выходить на замену в игре 13-го тура чемпионата Испании против "Сельты" (3:3).

"Я был очень удивлён, когда увидел эту новость, потому что за всю карьеру никогда не поступал так непрофессионально. Где бы ни играл, я всегда всех уважал. Журналисты слишком многому верят", - цитирует Коутиньо Mirror.

В текущем сезоне хавбек сыграл за "Барсу" 11 матчей и забил 1 гол.

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