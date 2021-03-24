Коутиньо перенес еще одну операцию

Теги филиппе коутиньобарселонатравмы

Коутиньо перенес еще одну операциюФото: Твиттер @MirrorFootball 
Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо перенес еще одну операцию на колене, которое он травмировал в конце декабря прошлого года.

Как сообщает Esport3, бразилец прилетел в Катар, чтобы пройти медобследование после операции на мениске, которая прошла около месяца назад.

До этого, в январе, была проведена первая операция. Однако, после нее полузащитник все также испытывал дискомфорт.

Коутиньо должен был вернуться в строй в начале апреля. Теперь сроки сдвинулись и в каталонском клубе не думают, что футболист приступит к полноценной работе раньше, чем в мае.

В сезоне 2020/2021 Коутиньо сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах. В его активе три забитых мяча и две результативные передачи.

Читать также: "Барселона" не смогла купить Вейналдума прошлым летом из-за Коутиньо | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кьеллини в конце сезона планирует завершить карьеру

Кьеллини в конце сезона планирует завершить карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов