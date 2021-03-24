Коутиньо перенес еще одну операцию
Фото: Твиттер @MirrorFootball
Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо перенес еще одну операцию на колене, которое он травмировал в конце декабря прошлого года.
Как сообщает Esport3, бразилец прилетел в Катар, чтобы пройти медобследование после операции на мениске, которая прошла около месяца назад.
До этого, в январе, была проведена первая операция. Однако, после нее полузащитник все также испытывал дискомфорт.
Коутиньо должен был вернуться в строй в начале апреля. Теперь сроки сдвинулись и в каталонском клубе не думают, что футболист приступит к полноценной работе раньше, чем в мае.
В сезоне 2020/2021 Коутиньо сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах. В его активе три забитых мяча и две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14