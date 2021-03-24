Фото: Твиттер @MirrorFootball

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо перенес еще одну операцию на колене, которое он травмировал в конце декабря прошлого года.

Как сообщает Esport3, бразилец прилетел в Катар, чтобы пройти медобследование после операции на мениске, которая прошла около месяца назад.

До этого, в январе, была проведена первая операция. Однако, после нее полузащитник все также испытывал дискомфорт.

Коутиньо должен был вернуться в строй в начале апреля. Теперь сроки сдвинулись и в каталонском клубе не думают, что футболист приступит к полноценной работе раньше, чем в мае.

В сезоне 2020/2021 Коутиньо сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах. В его активе три забитых мяча и две результативные передачи.