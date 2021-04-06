Коутиньо перенёс очередную операцию

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Коутиньо перенёс очередную операцию

Фото инстаграм Филипе Коутиньо

"Барселона" сообщила, что полузащитник Филипе Коутиньо успешно прооперирован в связи с травмой левого колена.

28-летнему футболисту потребовалось хирургическое вмешательство из-за кисты мениска.

Точные сроки восстановления бразильца пока неизвестны, однако есть опасения, что в этом сезоне он больше не сыграет.

Из-за проблем со здоровьем Коутиньо не выходит на поле с конца декабря. Его контракт с "Барсой" рассчитан до 2023 года.

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