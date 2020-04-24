Коутиньо перенёс операцию на голеностопе

Полузащитнику "Баварии" Филиппе Коутиньо прооперировали голеностоп, сообщает официальный сайт клуба.

Уточняется, что в ходе хирургического вмешательства были удалены незакреплённые фрагменты суставов. Процедура прошла успешно.

Напомним, что бразилец выступает за "Баварию" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Барселоне".

В текущем сезоне 27-летний Коутиньо сыграл за "ротен" 32 матча, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Толиссо прооперировал травмированный голеностоп. | http://soccernews.ru