Коутиньо перенёс операцию на голеностопе
Полузащитнику "Баварии" Филиппе Коутиньо прооперировали голеностоп, сообщает официальный сайт клуба.
Уточняется, что в ходе хирургического вмешательства были удалены незакреплённые фрагменты суставов. Процедура прошла успешно.
Напомним, что бразилец выступает за "Баварию" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Барселоне".
В текущем сезоне 27-летний Коутиньо сыграл за "ротен" 32 матча, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.
Не пропустите: Толиссо прооперировал травмированный голеностоп. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Минское "Динамо" обыграло "Смолевичи" в первом матче под руководством Кучука
-
Ибрагимович высказался о вандалах, испортивших его статую
-
СМИ: "Челси" продлил контракт с Жиру
-
"Утрехт" подаст в суд на футбольный союз Нидерландов. Клуб не попал в Лигу Европы
-
1
Соловьев - Уткину: "А я, Вася, еврей. Я, Вася, таких, как ты, ненавижу"
-
1
"Челси" не будет продавать голкипер Аррисабалагу
-
2
Роналду - о Мадейре: "Никогда не забывай, откуда ты родом"
-
Орлов дал совет "Зениту"
-
2
Коутиньо перенёс операцию на голеностопе
-
"Лион" назвал "Манчестер Сити" цену на Ауара
-
Чемпионат Нидерландов досрочно завершён без определения чемпиона
-
Экс-полузащитник "Зенита" Власов объявил о завершении карьеры
-
Против Соловьёва могут возбудить уголовное дело за угрозы в адрес Уткина
-
"Челси" включился в борьбу за Обамеянга
-
"Интер" определил четыре трансферные цели на лето
-
1
Уткин ответил на угрозы Соловьёва
-
1
УЕФА опроверга информацию об установлении крайнего срока завершения национальных чемпионатов
-
1
Соловьёв угрожает Уткину физическим насилием
-
Цорн пытается устроить игрока из топ-клуба РПЛ в "Саутгемптон"
-
"Ювентус" нацелился на хавбека "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16