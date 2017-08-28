Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо перейдёт в "Барселону" в ближайшие дни, сообщает beIN SPORTS, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

При этом телеканал не привёл никаких деталей грядущего трансфера. Ранее стало известно, что переход 25-летнего бразильца может обойтись каталонскому клубу в 160 миллионов евро.

Также читайте: Фаулер: "Сейчас Коутиньо ненавидит всех на "Энфилде", но он может пойти на попятную". | http://soccernews.ru