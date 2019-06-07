Коутиньо подал "Барселоне" запрос на трансфер

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Коутиньо подал "Барселоне" запрос на трансфер

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо хочет уйти из каталонского клуба, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, звёздный бразилец объявил руководству "блауграны" о желании сменить команду во время летнего трансферного окна.

"Сине-гранатовые" готовы продать 26-летнего хавбека, однако хотят выручить за него не менее 90 миллионов евро.

"Барселона" купила Коутиньо 1,5 года назад у "Ливерпуля" за 120 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

В минувшем сезоне футболист забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах.

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