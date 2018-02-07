Коутиньо поделился ожиданиями от противостояния с "Челси" в Лиге Чемпионов

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо прокомментировал предстоящие игры против "Челси" в 1/8 Лиги Чемпионов.

"Челси" - сложная команда. Она действует очень сильно тактически. Так что "Барселоне" придётся нелегко. Конечно, мы все хотим участвовать в сильных турнирах, но когда поступило предложение от "Барселоны", я долго не думал. Если "Барселона" выиграет Лигу Чемпионов, буду считать победу и своей. Несмотря на то что я не принимаю участия в турнире. У меня ещё будет возможность сыграть в этом турнире в составе "Барселоны" - приводят слова Коутиньо испанские СМИ

Напомним, что Коутиньо не имеет права играть за каталонцев в Лиге Чемпионов, так как был заигран за "Ливерпуль".

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