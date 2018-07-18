Коутиньо, Погба и Лукаку включены в сборную ЧМ-2018 по версии ESPN



ESPN представил свою символическую сборную по итогам Чемпионата Мира-2018.

Стоит отметить, что в нее не попали Криштиану Роналду и Лионель Месси, а также ни один из российских футболистов.

Вратарь: Джордан Пикфорд (Англия).

Защитники: Киран Триппьер (Англия), Йерри Мина (Колумбия), Люка Эрнандес, Рафаэль Варан (оба – Франция).

Полузащитники: Филиппе Коутиньо (Бразилия), Лука Модрич (Хорватия), Поль Погба (Франция).

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция), Эден Азар, Ромелу Лукаку (оба – Бельгия).

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