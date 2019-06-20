Коутиньо пока не определился со своим будущим

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо пока не знает, где будет играть в следующем сезоне.

"Не знаю, останусь ли я в "Барселоне". Никто не знает, что произойдёт в будущем. Сейчас я сосредоточен на национальной сборной", - цитирует игрока Marca.

Контракт 27-летнего хавбека с "блауграной" рассчитан до лета 2023 года. Интерес к нему проявляют ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне Коутиньо сыграл за "Барселону" 54 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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