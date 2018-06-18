Коутиньо положительно оценил игру сборной Бразилии в матче против Швейцарии



Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо оценил игру команды в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира–2018 против Швейцарии (1:1).

"На чемпионате мира все команды в отличной форме. Наша команда сыграла очень хорошо, у нас было много позитивных моментов. Конечно, мы хотели выиграть, но чемпионат мира для нас состоит из трёх матчей групповой стадии. Для меня было важно работать со своей командой в первую очередь. Как я взаимодействую с Неймаром? Во многом это зависит от взаимодействия с другими игроками. Старались гонять швейцарцев в разные зоны, чтобы они чувствовали себя более самоуверенными", - приводят слова Коутиньо российские СМИ.

Напомним, что Бразилия не победила в стартовом матче ЧМ-2018 впервые за последние 40 лет.

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