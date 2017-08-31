Коутиньо получил хорошие для себя новости из Англии

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, находящийся в настоящее время в расположении сборной Бразилии, получил хорошие для себя новости из Англии.

Как информирует sport.es, окружение футболиста проинформировало его о том, что "красные" будут готовы сегодня принять предложение каталонской "Барселоны" по нему, как только клубу удастся подписать для него замену в лице Тома Лемара из "Монако".

Напомним, Тите высказался о ситуации с Коутиньо. | soccernews.ru