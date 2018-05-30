Коутиньо получил по ушам от своих партнеров по сборной

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо на одной из тренировок получил в прямом смысле по ушам от своих партнеров по команде.

Philippe Coutinho does not like his ears being flicked pic.twitter.com/qq2JpgpoTW — B/R Football (@brfootball) 30 мая 2018 г.

Напомним, сборная Германии осталась без секса на ЧМ. | soccernews.ru