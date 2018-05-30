Коутиньо получил по ушам от своих партнеров по сборной

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Коутиньо получил по ушам от своих партнеров по сборнойПолузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо на одной из тренировок получил в прямом смысле по ушам от своих партнеров по команде.

Напомним, сборная Германии осталась без секса на ЧМ. | soccernews.ru

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