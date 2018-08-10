Коутиньо получил португальский паспорт

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо успел до начала сезона получить португальский паспорт.

Напомним, что в Примере команды не могут заявить на сезон более трех игроков, которые не являются гражданами стран ЕС.

Теперь в "Барселоне" осталось три легионера: Артур, Артуро Видаль и Малком.

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