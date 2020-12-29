Коутиньо получил травму

Хавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо не смог до конца доиграть матч против "Эйбара". Бразилец ушел с поля хромая.



В игру полузащитник вступил на 66-й минуте, заменив Миралема Пьянича. Однако на 90+2 неудачно поставил ногу, выполняя пас и повредил колено.

Насколько серьезной будет травма и сроки восстановления назовут врачи после дополнительных обследований.