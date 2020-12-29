Коутиньо получил травму

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Коутиньо получил травмуХавбек "Барселоны" Филиппе Коутиньо не смог до конца доиграть матч против "Эйбара". Бразилец ушел с поля хромая. 

В игру полузащитник вступил на 66-й минуте, заменив Миралема Пьянича. Однако на 90+2 неудачно поставил ногу, выполняя пас и повредил колено.

Насколько серьезной будет травма и сроки восстановления назовут врачи после дополнительных обследований.

28-летний бразилец в текущем сезоне провел 15 матчей за "Барселону" во всех турнирах. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи.

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