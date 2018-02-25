Коутиньо: "Понемногу адаптируюсь к футболу "Барселоны"

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Коутиньо: "Понемногу адаптируюсь к футболу "Барселоны"Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо высказался о своей адаптации в стане "сине-гранатовых".

"Здесь играют в совсем другой футбол, мы много времени проводим с мячом, и я понемногу адаптируюсь к этому стилю. Я только что приехал, и мне нужно много работать. И это то, что я делаю", - цитирует 25-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Вальверде остался доволен игрой Коутиньо в матче с "Жироной". | soccernews.ru

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