Коутиньо: "Понемногу адаптируюсь к футболу "Барселоны"

Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо высказался о своей адаптации в стане "сине-гранатовых".

" Здесь играют в совсем другой футбол, мы много времени проводим с мячом, и я понемногу адаптируюсь к этому стилю. Я только что приехал, и мне нужно много работать. И это то, что я делаю ", - цитирует 25-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, Вальверде остался доволен игрой Коутиньо в матче с "Жироной". | soccernews.ru