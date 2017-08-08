Коутиньо попросил Клоппа отпустить его в "Барселону"

Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо попросил главного тренера своей команды Юргена Клоппа отпустить его в каталонскую "Барселону".

Как информирует ESPN, 25-летний хавбек уже твердо решил текущим летом перебраться в испанскую Ла Лигу, поэтому он обратился к своему наставнику, чтобы тот не препятствовал его переходу в стан "сине-гранатовых".

Напомним, Каррагер считает, что "Ливерпулю" следует продать Коутиньо. | soccernews.ru