Коутиньо попросил Клоппа отпустить его в "Барселону"

Теги барселонакоутиньоливерпульюрген клопп

Коутиньо попросил Клоппа отпустить его в "Барселону"Полузащитник английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо попросил главного тренера своей команды Юргена Клоппа отпустить его в каталонскую "Барселону".

Как информирует ESPN, 25-летний хавбек уже твердо решил текущим летом перебраться в испанскую Ла Лигу, поэтому он обратился к своему наставнику, чтобы тот не препятствовал его переходу в стан "сине-гранатовых".

Напомним, Каррагер считает, что "Ливерпулю" следует продать Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Борнмут 0 0
2 Арсенал Лондон 0 0
3 Брайтон & Хоув Альбион 0 0
4 Бернли 0 0
5 Челси 0 0
6 Кристал Пэлас 0 0
7 Эвертон 0 0
8 Хаддерсфилд Таун 0 0
9 Лестер Сити 0 0
10 Ливерпуль 0 0
11 Манчестер Сити 0 0
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Ньюкасл Юнайтед 0 0
14 Саутгемптон 0 0
15 Сток Сити 0 0
16 Суонси Сити 0 0
17 Тоттенхэм 0 0
18 Уотфорд 0 0
19 Вест Бромвич Альбион 0 0
20 Вест Хэм Юнайтед 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов