Коутиньо попросил "Ливерпуль" продать его в "Барселону"

Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо хочет перейти в "Барселону", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист обратился к руководству мерсисайдцев отпустить его в каталонский клуб.

Ранее "Ливерпуль" официально объявил, что хавбек не будет продан этим летом.

Напомним, что "Барселона" готова заплатить за 25-летнего Коутиньо порядке 100-120 миллионов евро.

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