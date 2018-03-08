Коутиньо порекомендовал "Барселоне" подписать защитника из АПЛ

Теги барселонафилиппе коутиньотоби алдервейрелдтоттенхэм

Коутиньо порекомендовал "Барселоне" подписать защитника из АПЛПолузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо порекомендовал своему клубу подписать защитника лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда.

Так, по информации Express, который ссылается на испанскую прессу, "сине-гранатовые" внимательно следят за ситуацией с 29-летним беком, который не может согласовать со "шпорами" новый контракт. При этом в каталонском гранде уже поинтересовались мнением об игре бельгийца у своего хавбека, который еще прошлой осенью играл в АПЛ за "Ливерпуль". В ответ бразилец высоко оценил игровые качества Алдервейрелда, порекомендовав "Барсе" его подписать.

Напомним, "Барселона" может возобновить попытки подписать Верратти. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Турнир прогнозов: анонс 40 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов