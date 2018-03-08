Коутиньо порекомендовал "Барселоне" подписать защитника из АПЛ
Полузащитник каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо порекомендовал своему клубу подписать защитника лондонского "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда.
Так, по информации Express, который ссылается на испанскую прессу, "сине-гранатовые" внимательно следят за ситуацией с 29-летним беком, который не может согласовать со "шпорами" новый контракт. При этом в каталонском гранде уже поинтересовались мнением об игре бельгийца у своего хавбека, который еще прошлой осенью играл в АПЛ за "Ливерпуль". В ответ бразилец высоко оценил игровые качества Алдервейрелда, порекомендовав "Барсе" его подписать.
Напомним, "Барселона" может возобновить попытки подписать Верратти. | soccernews.ru
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